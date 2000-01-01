Гусев (Елагин) Пётр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.06.1908
Дочь: Прасковья Петровна
Мать ребёнка: Гусева Анна Семеновна
Рождение ребёнка
17.09.1909
Дочь: Любовь Петровна
Мать ребёнка: Гусева Анна Семеновна
Рождение ребёнка
30.10.1910
Мать ребёнка: Гусева Анна Семеновна
Рождение ребёнка
03.10.1913
Дочь: Прасковья Петровна
Мать ребёнка: Гусева Анна Семеновна
Рождение ребёнка
13.01.1916
Сын: Гусев Павел Петрович
Мать ребёнка: Гусева Анна Семеновна
Рождение ребёнка
01.01.1934
Рождение ребёнка
07.01.1937
Рождение ребёнка
22.09.1939
Рождение ребёнка
16.07.1941
Рождение ребёнка
25.03.1944
Рождение ребёнка
05.02.1946
Рождение ребёнка
?.09.1949
Рождение ребёнка
04.03.1952
Рождение ребёнка
02.07.1955
Рождение ребёнка
08.09.1958
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусева Анна Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусева Пелагея Матвеевна
Смерть
Неизвестно