Гусев (Елагин) Пётр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусев (Елагин) Пётр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1889 г.р.
1909 г.р.

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.06.1908

Дочь: Прасковья Петровна

Мать ребёнка: Гусева Анна Семеновна

Рождение ребёнка
17.09.1909

Дочь: Любовь Петровна

Мать ребёнка: Гусева Анна Семеновна

Рождение ребёнка
30.10.1910

Сын: Гусев Степан Петрович

Мать ребёнка: Гусева Анна Семеновна

Рождение ребёнка
03.10.1913

Дочь: Прасковья Петровна

Мать ребёнка: Гусева Анна Семеновна

Рождение ребёнка
13.01.1916

Сын: Гусев Павел Петрович

Мать ребёнка: Гусева Анна Семеновна

Рождение ребёнка
01.01.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Пелагея Матвеевна

Рождение ребёнка
07.01.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Пелагея Матвеевна

Рождение ребёнка
22.09.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Пелагея Матвеевна

Рождение ребёнка
16.07.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Пелагея Матвеевна

Рождение ребёнка
25.03.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Пелагея Матвеевна

Рождение ребёнка
05.02.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Пелагея Матвеевна

Рождение ребёнка
?.09.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Пелагея Матвеевна

Рождение ребёнка
04.03.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Пелагея Матвеевна

Рождение ребёнка
02.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Пелагея Матвеевна

Рождение ребёнка
08.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Пелагея Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Анна Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Пелагея Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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