Дек (Deck) Иоганнес Венделин (Joannes Wendelinus) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дек (Deck) Иоганнес Венделин (Joannes Wendelinus)

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Место рождения

Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

1679

Дата смерти

21.04.1776

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679

Отец: не указан

Мать: не указана

Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
1714

Сын: Дек Иоганнес Мартин

Мать ребёнка: Мосбрехер Барбара

Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мосбрехер Барбара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дек Анна Катарина

Мать ребёнка: Мосбрехер Барбара

Смерть
21.04.1776
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
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