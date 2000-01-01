Дек (Deck) Иоганнес Венделин (Joannes Wendelinus)
Место рожденияНеэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения1679
Дата смерти21.04.1776
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679
Отец: не указан
Мать: не указана
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
1714
Сын: Дек Иоганнес Мартин
Мать ребёнка: Мосбрехер Барбара
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мосбрехер Барбара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дек Анна Катарина
Мать ребёнка: Мосбрехер Барбара
Смерть
21.04.1776
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция