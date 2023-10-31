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Данилов Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1925

Дата смерти

26.02.1994

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1925

Отец: Данилов Александр Анфиногенович

Мать: Данилова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
01.09.1947

Дочь: Ромашова Паутова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Данилова Августа Фёдоровна

Рождение ребёнка
09.06.1950

Сын: Данилов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Данилова Августа Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данилов Александр Александрович

Мать ребёнка: Данилова Августа Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данилова Августа Фёдоровна

Смерть
26.02.1994
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