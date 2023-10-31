Данилов Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1925
Дата смерти26.02.1994
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1925
Рождение ребёнка
01.09.1947
Дочь: Ромашова Паутова Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Данилова Августа Фёдоровна
Рождение ребёнка
09.06.1950
Сын: Данилов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Данилова Августа Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Данилов Александр Александрович
Мать ребёнка: Данилова Августа Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.02.1994