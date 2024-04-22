Шарыгин Демид Иванович
Место рождения
Дата рождения30.08.1893
Дата смерти14.01.1952
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1893
Отец: Шарыгин Иван Агафонович
Мать: Шарыгина Анна Даниловна
Рождение ребёнка
20.10.1918
Дочь: Христолюбова Елизавета Демидовна
Мать ребёнка: Шарыгина Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
27.11.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шарыгина Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шарыгина Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Репина Раиса Демидовна
Мать ребёнка: Шарыгина Прасковья Алексеевна
Смерть
14.01.1952
Похороны
Неизвестно