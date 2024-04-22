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Шарыгин Демид Иванович

Место рождения

Большое Шарыгино, Кикнурский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

30.08.1893

Дата смерти

14.01.1952

Пол

Мужской

Отец

1853 г.р.

Мать

Дети

1918 г.р.
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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1893

Отец: Шарыгин Иван Агафонович

Мать: Шарыгина Анна Даниловна

Большое Шарыгино, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
20.10.1918

Дочь: Христолюбова Елизавета Демидовна

Мать ребёнка: Шарыгина Прасковья Алексеевна

Рождение ребёнка
27.11.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарыгина Прасковья Алексеевна

Кикнур, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарыгина Прасковья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Репина Раиса Демидовна

Мать ребёнка: Шарыгина Прасковья Алексеевна

Смерть
14.01.1952
Кикнур, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Похороны
Неизвестно
Кикнур, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
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