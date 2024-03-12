Поташев Емельян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Филиппова Агриппина
Работа или профессия
Неизвестно
Носовая
Председатель колхоза «20 лет Октября»
Смерть
Неизвестно