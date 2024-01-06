Савинова Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савинова Юлия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савинов Максим Владимирович

Отец ребёнка: Савинов Владимир Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савинова Ульяна Владимировна

Отец ребёнка: Савинов Владимир Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савинова Вероника Владимировна

Отец ребёнка: Савинов Владимир Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савинов Владимир Сергеевич

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