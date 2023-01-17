Деганова Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДеганова Ольга

Деганова Ольга

avatar

Место рождения

Старое Шайгово, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
1955 г.р.
1957 г.р.

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яков

Мать: не указана

Старое Шайгово, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
26.11.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Деганов Сергей

Старое Шайгово, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
29.11.1955

Дочь: Дорожкина Екатерина

Отец ребёнка: Деганов Сергей

Старое Шайгово, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
14.04.1957

Сын: Деганов Василий

Отец ребёнка: Деганов Сергей

Старое Шайгово, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Деганов Сергей

Смерть
Неизвестно
Старое Шайгово, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Старое Шайгово, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close