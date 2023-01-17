Деганова Ольга
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.11.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Деганов Сергей
Рождение ребёнка
29.11.1955
Дочь: Дорожкина Екатерина
Отец ребёнка: Деганов Сергей
Рождение ребёнка
14.04.1957
Сын: Деганов Василий
Отец ребёнка: Деганов Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Деганов Сергей
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно