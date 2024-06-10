Денисов Иван Андреевич 22.08.1883 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Денисов Иван Андреевич

Место рождения

Вергизаи, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

22.08.1883 ст.

Дата смерти

05.08.1916 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1883 ст.

Отец: Денисов Андрей Николаев

Мать: Денисова (Тюрина) Евлампия Петрова

Вергизаи, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Денисова (Галактионова) Просковья (Пераскева) Петровна

Рождение ребёнка
1910 ст.

Сын: Денисов Николай Иванович

Мать ребёнка: Денисова (Галактионова) Просковья (Пераскева) Петровна

Вергизаи, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.12.1913 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Денисова (Галактионова) Просковья (Пераскева) Петровна

Вергизаи, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.09.1915

Дочь: Денисова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Денисова (Галактионова) Просковья (Пераскева) Петровна

Вергизаи, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
05.08.1916 ст.
р.Стоход д.Н.Черевище

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