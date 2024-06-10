Денисов Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения22.08.1883 ст.
Дата смерти05.08.1916 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1883 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1910 ст.
Рождение ребёнка
25.12.1913 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Денисова (Галактионова) Просковья (Пераскева) Петровна
Рождение ребёнка
03.09.1915
Дочь: Денисова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Денисова (Галактионова) Просковья (Пераскева) Петровна
Смерть
05.08.1916 ст.
р.Стоход д.Н.Черевище