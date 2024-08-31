Ступаченкова Дарья (?) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ступаченкова Дарья (?) Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ступаченко Клим Онисимович

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Ступаченкова) Матрона Климовна

Отец ребёнка: Ступаченко Клим Онисимович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Ступаченкова) Агафья Климовна

Отец ребёнка: Ступаченко Клим Онисимович

Смерть
Неизвестно

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