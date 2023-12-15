Пивоварова (Станкевич) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1912
Дата смерти30.04.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около ?.09.1935
Сын: Пивоваров Юрий Степанович
Отец ребёнка: Пивоваров Степан Иванович
Рождение ребёнка
?.09.1937
Сын: Пивоваров Виталий Степанович
Отец ребёнка: Пивоваров Степан Иванович
Рождение ребёнка
10.02.1941
Сын: Пивоваров Владимир Степанович
Отец ребёнка: Пивоваров Степан Иванович
Смерть
30.04.1962