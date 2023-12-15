Пивоварова (Станкевич) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пивоварова (Станкевич) Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1912

Дата смерти

30.04.1962

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около ?.09.1935

Сын: Пивоваров Юрий Степанович

Отец ребёнка: Пивоваров Степан Иванович

Рождение ребёнка
?.09.1937

Сын: Пивоваров Виталий Степанович

Отец ребёнка: Пивоваров Степан Иванович

Рождение ребёнка
10.02.1941

Сын: Пивоваров Владимир Степанович

Отец ребёнка: Пивоваров Степан Иванович

Смерть
30.04.1962

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