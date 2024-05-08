Осташенкова (Гриднева) Зинаида Алексеевна
Место рождения
Дата рождения13.11.1930
Дата смерти24.08.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1930
Отец: Гриднев Алексей
Мать: Пономарёва Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.09.1963
Дочь: Сапожникова (Осташенкова) Светлана Валентиновна
Отец ребёнка: Осташенков Валентин Александрович
Рождение ребёнка
16.07.1968
Дочь: Осташенкова Марина Валентиновна
Отец ребёнка: Осташенков Валентин Александрович
Рождение ребёнка
12.02.1972
Сын: Осташенков Александр Валентинович
Отец ребёнка: Осташенков Валентин Александрович
Турочак, Турочакский муниципальный район, Республика Алтай
Смерть
24.08.1992