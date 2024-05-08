Осташенкова (Гриднева) Зинаида Алексеевна 13.11.1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Осташенкова (Гриднева) Зинаида Алексеевна

Место рождения

Нижняя Ненинка, Солтонский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

13.11.1930

Дата смерти

24.08.1992

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1930

Отец: Гриднев Алексей

Мать: Пономарёва Мария

Нижняя Ненинка, Солтонский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осташенков Валентин Александрович

Рождение ребёнка
03.09.1963

Дочь: Сапожникова (Осташенкова) Светлана Валентиновна

Отец ребёнка: Осташенков Валентин Александрович

Березовский, Березовский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
16.07.1968

Дочь: Осташенкова Марина Валентиновна

Отец ребёнка: Осташенков Валентин Александрович

Березовский, Березовский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
12.02.1972

Сын: Осташенков Александр Валентинович

Отец ребёнка: Осташенков Валентин Александрович

Турочак, Турочакский муниципальный район, Республика Алтай
Смерть
24.08.1992

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