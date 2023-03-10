(Пуляева) Фекла Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
Дата смерти19.05.1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1810
Муж: Пуляев Петр Козьмин
Ф. 3 Оп. 15 Д. 656 Метрическая книга церквей г. Ефремова и уезда | Государственный архив Тульской области | МК Ефремовского у. 1810
Рождение ребёнка
27.07.1830
Отец ребёнка: Пуляев Петр Козьмин
Клешня, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 3 Оп. 15 Д. 668 Метрическая книга церквей Ефремовского уезда. Т. 2 | Государственный архив Тульской области | МК Ефремовского у. 1830
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Пуляев Федор Петров
Отец ребёнка: Пуляев Петр Козьмин
Смерть
19.05.1850