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(Пуляева) Фекла Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

19.05.1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1793 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1810

Муж: Пуляев Петр Козьмин

Ф. 3 Оп. 15 Д. 656 Метрическая книга церквей г. Ефремова и уезда | Государственный архив Тульской области | МК Ефремовского у. 1810
Рождение ребёнка
27.07.1830

Сын: Пуляев Василий Петров

Отец ребёнка: Пуляев Петр Козьмин

Клешня, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 3 Оп. 15 Д. 668 Метрическая книга церквей Ефремовского уезда. Т. 2 | Государственный архив Тульской области | МК Ефремовского у. 1830
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Пуляев Федор Петров

Отец ребёнка: Пуляев Петр Козьмин

Смерть
19.05.1850
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