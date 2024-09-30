Барндык (Рокка) Екатерина Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барндык (Рокка) Екатерина Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барндык Александр Адамович

Рождение ребёнка
24.01.1929

Дочь: (Барндык) Хильма Александровна

Отец ребёнка: Барндык Александр Адамович

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
07.01.1931

Сын: Барндык Иван Александрович

Отец ребёнка: Барндык Александр Адамович

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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