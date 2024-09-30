Барндык (Рокка) Екатерина Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.01.1929
Дочь: (Барндык) Хильма Александровна
Отец ребёнка: Барндык Александр Адамович
Рождение ребёнка
07.01.1931
Сын: Барндык Иван Александрович
Отец ребёнка: Барндык Александр Адамович
Смерть
Неизвестно