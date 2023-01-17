Шумакова (Шумакова) Ульяна Константиновна
Место рождения
Дата рождения28.07.1905
Дата смерти15.08.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1923
Рождение ребёнка
26.06.1926
Отец ребёнка: Шумаков Павел Трофимович
Рождение ребёнка
09.06.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шумаков Павел Трофимович
Рождение ребёнка
20.06.1936
Сын: Шумаков Геннадий Павлович
Отец ребёнка: Шумаков Павел Трофимович
Рождение ребёнка
1938
Отец ребёнка: Шумаков Павел Трофимович
Рождение ребёнка
30.08.1946
Отец ребёнка: Шумаков Павел Трофимович
Карталы
Смерть
15.08.1985