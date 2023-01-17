Шумакова (Шумакова) Ульяна Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумакова (Шумакова) Ульяна Константиновна

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Место рождения

Алябьево, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

28.07.1905

Дата смерти

15.08.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

Добавил:

ПШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Алябьево, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
1923

Муж: Шумаков Павел Трофимович

Алябьево, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.06.1926

Сын: Шумаков Петр Павлович

Отец ребёнка: Шумаков Павел Трофимович

Рождение ребёнка
09.06.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шумаков Павел Трофимович

Карталы, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
20.06.1936

Сын: Шумаков Геннадий Павлович

Отец ребёнка: Шумаков Павел Трофимович

Карталы, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1938

Сын: Шумаков Виктор Павлович

Отец ребёнка: Шумаков Павел Трофимович

Карталы, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
30.08.1946

Сын: Шумаков Валерий Павлович

Отец ребёнка: Шумаков Павел Трофимович

Карталы
Смерть
15.08.1985
Карталы, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
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