Киреева (Семенцова) Галина Ивановна
Место рождения
Дата рождения04.02.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1962
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
21.05.1984
Сын: Кузьмин Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Кузьмин Владимир Митрофанович
Рождение ребёнка
24.09.1985
Сын: Кузьмин Игорь Владимирович
Отец ребёнка: Кузьмин Владимир Митрофанович
Рождение ребёнка
03.05.1989
Сын: Кузьмин Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Кузьмин Владимир Митрофанович
Рождение ребёнка
05.08.1992
Отец ребёнка: Киреев Алексей Ильич
Рождение ребёнка
04.03.1995
Сын: Киреев Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Киреев Алексей Ильич