Киреева (Семенцова) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киреева (Семенцова) Галина Ивановна

Место рождения

Урицкое, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

04.02.1962

Пол

Женский

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1962

Отец: Семенцов Иван Иванович

Мать: Семенцова (Киреева) Вера Васильевна

Урицкое, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
21.05.1984

Сын: Кузьмин Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Кузьмин Владимир Митрофанович

Урицкое, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
24.09.1985

Сын: Кузьмин Игорь Владимирович

Отец ребёнка: Кузьмин Владимир Митрофанович

Урицкое, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.05.1989

Сын: Кузьмин Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Кузьмин Владимир Митрофанович

Урицкое, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.08.1992

Сын: Киреев Илья Алексеевич

Отец ребёнка: Киреев Алексей Ильич

Урицкое, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
04.03.1995

Сын: Киреев Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Киреев Алексей Ильич

Урицкое, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

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