Прокопьева (Молокова) Анна Клементьевна
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.02.1894
Рождение ребёнка
01.05.1896
Дочь: (Прокопьева) Ирина Потаповна
Отец ребёнка: Прокопьев Потап Афонсьевич
Рождение ребёнка
18.09.1897
Дочь: Медведева (Прокопьева) Ефросинья Потаповна
Отец ребёнка: Прокопьев Потап Афонсьевич
Рождение ребёнка
06.07.1899
Дочь: (Прокопьева) Мария Потаповна
Отец ребёнка: Прокопьев Потап Афонсьевич
Смерть
Неизвестно