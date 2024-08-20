Прокопьева (Молокова) Анна Клементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокопьева (Молокова) Анна Клементьевна

Место рождения

Сибирячиха, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Сибирячиха, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
11.02.1894

Муж: Прокопьев Потап Афонсьевич

Сибирячиха, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.05.1896

Дочь: (Прокопьева) Ирина Потаповна

Отец ребёнка: Прокопьев Потап Афонсьевич

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
18.09.1897

Дочь: Медведева (Прокопьева) Ефросинья Потаповна

Отец ребёнка: Прокопьев Потап Афонсьевич

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
06.07.1899

Дочь: (Прокопьева) Мария Потаповна

Отец ребёнка: Прокопьев Потап Афонсьевич

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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