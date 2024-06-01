Баяндин Федот Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаяндин Федот Антонович

Баяндин Федот Антонович

Место рождения

Юсьва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

18.03.1800

Дата смерти

1829

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1800

Отец: Баяндин Антон Кириллович

Мать: Попова Анна Сидоровна

Юсьва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 9
Бракосочетание
29.01.1817

Жена: Власова Анастасия Архиповна

Юсьва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1822

Сын: Баяндин Григорий Федотович

Мать ребёнка: Власова Анастасия Архиповна

ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Баяндина Степанида Федотовна

Мать ребёнка: Власова Анастасия Архиповна

Юсьва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Баяндина Маремьяна Федотовна

Мать ребёнка: Власова Анастасия Архиповна

Юсьва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Баяндина Дарья Федотовна

Мать ребёнка: Власова Анастасия Архиповна

Юсьва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Смерть
1829
Юсьва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.