Баяндин Федот Антонович
Место рождения
Дата рождения18.03.1800
Дата смерти1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1800
Отец: Баяндин Антон Кириллович
Мать: Попова Анна Сидоровна
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 9
Бракосочетание
29.01.1817
Рождение ребёнка
1822
Сын: Баяндин Григорий Федотович
Мать ребёнка: Власова Анастасия Архиповна
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Баяндина Степанида Федотовна
Мать ребёнка: Власова Анастасия Архиповна
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Баяндина Маремьяна Федотовна
Мать ребёнка: Власова Анастасия Архиповна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Баяндина Дарья Федотовна
Мать ребёнка: Власова Анастасия Архиповна
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Смерть
1829
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)