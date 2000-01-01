Макарова Зоя Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.03.1977
Дочь: Кухта Лариса Александровна
Отец ребёнка: Макаров Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Сергей Александрович
Отец ребёнка: Макаров Александр Иванович