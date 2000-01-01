Макарова Зоя Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова Зоя Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1952

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.03.1977

Дочь: Кухта Лариса Александровна

Отец ребёнка: Макаров Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Сергей Александрович

Отец ребёнка: Макаров Александр Иванович

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