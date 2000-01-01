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Хозин Рифат Алиевич
Хозин Рифат Алиевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.02.1982
Пол
Мужской
Отец
Хозин Али Зарифович
1945 г.р.
Мать
Хозина (Роменская) Ольга Ивановна
1948 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1982
Отец:
Хозин Али Зарифович
Мать:
Хозина Ольга Ивановна
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