Хозин Рифат Алиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хозин Рифат Алиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1982

Пол

Мужской

Отец

1945 г.р.

Мать

1948 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1982

Отец: Хозин Али Зарифович

Мать: Хозина Ольга Ивановна

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