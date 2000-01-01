Биби
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бактуша
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Асма
Отец ребёнка: Шарфи (Шафей)
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Хадича
Отец ребёнка: Шарфи (Шафей)
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Мадина
Отец ребёнка: Шарфи (Шафей)
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Малика
Отец ребёнка: Шарфи (Шафей)
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Мадифа
Отец ребёнка: Шарфи (Шафей)
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Фатима
Отец ребёнка: Шарфи (Шафей)
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Махира
Отец ребёнка: Шарфи (Шафей)
Рождение ребёнка
1882
Сын: Махисарвар
Отец ребёнка: Шарфи (Шафей)
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Марьям
Отец ребёнка: Шарфи (Шафей)
Рождение ребёнка
09.11.1890
Дочь: Маймунабану
Отец ребёнка: Шарфи (Шафей)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шарфи (Шафей)
Смерть
Неизвестно