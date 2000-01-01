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Биби

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1820 г.р.

Дети

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бактуша

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Асма

Отец ребёнка: Шарфи (Шафей)

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Хадича

Отец ребёнка: Шарфи (Шафей)

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Мадина

Отец ребёнка: Шарфи (Шафей)

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Малика

Отец ребёнка: Шарфи (Шафей)

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Мадифа

Отец ребёнка: Шарфи (Шафей)

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Фатима

Отец ребёнка: Шарфи (Шафей)

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Махира

Отец ребёнка: Шарфи (Шафей)

Рождение ребёнка
1882

Сын: Махисарвар

Отец ребёнка: Шарфи (Шафей)

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Марьям

Отец ребёнка: Шарфи (Шафей)

Рождение ребёнка
09.11.1890

Дочь: Маймунабану

Отец ребёнка: Шарфи (Шафей)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарфи (Шафей)

Смерть
Неизвестно
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