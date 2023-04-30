Шинкевич Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШинкевич Александр Владимирович

Шинкевич Александр Владимирович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1963

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1963

Отец: Лапатин Владимир Ефимович

Мать: Шинкевич Галина Степановна

Бракосочетание
19.12.1987

Жена: Шинкевич Галина Анатольевна

Рождение ребёнка
25.05.1988

Дочь: Шинкевич Виктория Александровна

Мать ребёнка: Шинкевич Галина Анатольевна

Рождение ребёнка
17.10.1995

Дочь: Киселёва Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Шинкевич Галина Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шинкевич Галина Анатольевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close