Шинкевич Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1963
Бракосочетание
19.12.1987
Рождение ребёнка
25.05.1988
Дочь: Шинкевич Виктория Александровна
Мать ребёнка: Шинкевич Галина Анатольевна
Рождение ребёнка
17.10.1995
Дочь: Киселёва Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Шинкевич Галина Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно