Ладыгина Параскева Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ладыгина Параскева Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ладыгин Семен Ефремович

Рождение ребёнка
30.11.1902

Дочь: Ладыгина Варвара Семеновна

Отец ребёнка: Ладыгин Семен Ефремович

Петровка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Фонд №173 Опись №16 Дело №1467 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сёл Гавриловка, Добринка, Ново-Михайловка, Покровка, (Мокринка) за 1902 г. https://ya.ru/archive/ca... Показать все
Место жительства
Около 1917
Петровка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Метрические книги записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сёл: Ново -Богдановка (Михаило-Архангельская церковь - рожд.), Ново-Георгиевка (Казанско-Богородицкая церковь), Ново-Дмитриевка, Н... Показать все
Смерть
Неизвестно

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