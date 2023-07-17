Ладыгина Параскева Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.11.1902
Дочь: Ладыгина Варвара Семеновна
Отец ребёнка: Ладыгин Семен Ефремович
Фонд №173 Опись №16 Дело №1467 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сёл Гавриловка, Добринка, Ново-Михайловка, Покровка, (Мокринка) за 1902 г. https://ya.ru/archive/ca... Показать все
Место жительства
Около 1917
Метрические книги записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сёл: Ново -Богдановка (Михаило-Архангельская церковь - рожд.), Ново-Георгиевка (Казанско-Богородицкая церковь), Ново-Дмитриевка, Н... Показать все
Смерть
Неизвестно