Леонтьева Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1930
Дата смерти21.10.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1930
Отец: Орлов Иван Иванович
Рождение ребёнка
01.11.1954
Сын: Леонтьев Владимир Леонидович
Отец ребёнка: Леонтьев Леонид Александрович
Бракосочетание
25.11.1954
Рождение ребёнка
15.10.1958
Отец ребёнка: Леонтьев Леонид Александрович
Смерть
21.10.1999