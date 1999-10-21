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Леонтьева Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1930

Дата смерти

21.10.1999

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1930

Отец: Орлов Иван Иванович

Мать: Орлова Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
01.11.1954

Сын: Леонтьев Владимир Леонидович

Отец ребёнка: Леонтьев Леонид Александрович

Бракосочетание
25.11.1954

Муж: Леонтьев Леонид Александрович

Рождение ребёнка
15.10.1958

Сын: Леонтьев Юрий Леонидович

Отец ребёнка: Леонтьев Леонид Александрович

Смерть
21.10.1999

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