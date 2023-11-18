Дец Федор Владимирович
мужской, родился 28.04.1949
ОтецДец Владимир Савельевич09.11.1923 г.р.
МатьДец (Солдак) Ольга Кирилловна12.12.1923 г.р.
Супруги
Дец (Продолятченко) Софья Михайловна01.11.1951 г.р.
Дети
Дец Александр Федорович11.07.1975 г.р.
Ноздрина (Дец) Татьяна Федоровна11.12.1980 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1949
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.07.1975
Мать ребёнка: Дец (Продолятченко) Софья Михайловна
Рождение ребёнка
11.12.1980
Дочь: Ноздрина (Дец) Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Дец (Продолятченко) Софья Михайловна