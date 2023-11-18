Дец Федор Владимирович 28.04.1949 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дец Федор Владимирович

Автор
БД
Дец Б.

мужской, родился 28.04.1949

Отец
Дец Владимир Савельевич09.11.1923 г.р.
Мать
Дец (Солдак) Ольга Кирилловна12.12.1923 г.р.
Супруги
Дец (Продолятченко) Софья Михайловна01.11.1951 г.р.
Дети
Дец Александр Федорович11.07.1975 г.р.
Ноздрина (Дец) Татьяна Федоровна11.12.1980 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1949

Отец: Дец Владимир Савельевич

Мать: Дец (Солдак) Ольга Кирилловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дец (Продолятченко) Софья Михайловна

Рождение ребёнка
11.07.1975

Сын: Дец Александр Федорович

Мать ребёнка: Дец (Продолятченко) Софья Михайловна

Рождение ребёнка
11.12.1980

Дочь: Ноздрина (Дец) Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Дец (Продолятченко) Софья Михайловна

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