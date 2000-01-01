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Румянцев Петр Нилович

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Место рождения

деревня Лаптево

Дата рождения

10.05.1899

Дата смерти

10.10.1987

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1899

Отец: Румянцев Нил Афанасьевич

Мать: скрыто настройками приватности

деревня Лаптево
Рождение ребёнка
27.11.1926

Сын: Румянцев Николай Петрович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
10.10.1987
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