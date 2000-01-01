Румянцев Петр Нилович
Место рождениядеревня Лаптево
Дата рождения10.05.1899
Дата смерти10.10.1987
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1899
Отец: Румянцев Нил Афанасьевич
Мать: скрыто настройками приватности
деревня Лаптево
Рождение ребёнка
27.11.1926
Сын: Румянцев Николай Петрович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
10.10.1987