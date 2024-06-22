Чистякова Пелагея Силина 1786 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чистякова Пелагея Силина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

После 1851

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чистяков Матвей Николаевич

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Чистякова Апросинья Матвеева

Отец ребёнка: Чистяков Матвей Николаевич

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Чистякова Параскева Матвеева

Отец ребёнка: Чистяков Матвей Николаевич

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Чистякова Анна Матвеева

Отец ребёнка: Чистяков Матвей Николаевич

Смерть
После 1851
Усть-Ламенка, Голышмановский, Тюменская область

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