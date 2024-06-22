Чистякова Пелагея Силина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиПосле 1851
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Чистякова Апросинья Матвеева
Отец ребёнка: Чистяков Матвей Николаевич
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Чистякова Параскева Матвеева
Отец ребёнка: Чистяков Матвей Николаевич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Чистякова Анна Матвеева
Отец ребёнка: Чистяков Матвей Николаевич
Смерть
После 1851
Усть-Ламенка, Голышмановский, Тюменская область