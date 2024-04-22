(Лукиянова) Александра Степановна
Место рождения
Дата рождения29.03.1909
Дата смерти2000
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1909
Отец: Лукиянов Степан
Мать: Лукиянова Арина
Рождение ребёнка
16.08.1935
Сын: Большаков Владислав Андреевич
Отец ребёнка: Большаков Андрей Селиверстович
Сусанино Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кольцова Людмила Андреевна
Отец ребёнка: Большаков Андрей Селиверстович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Андреевна
Отец ребёнка: Большаков Андрей Селиверстович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Большаков Василий Андреевич
Отец ребёнка: Большаков Андрей Селиверстович
Смерть
2000
Сусанино, Сусанинский муниципальный район, Костромская область
дом на улице Красноармейской потом дали квартиру на двоих в Военном городке, туда мы ездили с мамой