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(Лукиянова) Александра Степановна

Место рождения

Собинка, Собинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

29.03.1909

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1909

Отец: Лукиянов Степан

Мать: Лукиянова Арина

Собинка, Собинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
16.08.1935

Сын: Большаков Владислав Андреевич

Отец ребёнка: Большаков Андрей Селиверстович

Сусанино Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кольцова Людмила Андреевна

Отец ребёнка: Большаков Андрей Селиверстович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Андреевна

Отец ребёнка: Большаков Андрей Селиверстович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Большаков Василий Андреевич

Отец ребёнка: Большаков Андрей Селиверстович

Смерть
2000
Сусанино, Сусанинский муниципальный район, Костромская область
дом на улице Красноармейской потом дали квартиру на двоих в Военном городке, туда мы ездили с мамой
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