Яшина Мария Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯшина Мария Владимировна

Яшина Мария Владимировна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Владимир

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Яшин Иван Павлович

Отец ребёнка: Яшин Павел

Рождение ребёнка
30.09.1906

Дочь: Вовченко-Яшина Надежда Павловна

Отец ребёнка: Яшин Павел

Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Фефер Александра Павловна

Отец ребёнка: Яшин Павел

Керчь, Керчь, Республика Крым
Смерть
Неизвестно
Керчь, Керчь, Республика Крым
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close