Яшина Мария Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Владимир
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Сын: Яшин Иван Павлович
Отец ребёнка: Яшин Павел
Рождение ребёнка
30.09.1906
Дочь: Вовченко-Яшина Надежда Павловна
Отец ребёнка: Яшин Павел
Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Фефер Александра Павловна
Отец ребёнка: Яшин Павел
Смерть
Неизвестно