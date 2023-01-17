Климук (Климук) Евдокия Венедиктовна
Место рожденияд.Рогозно, Рогозянская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Климук Венедикт известно
Мать: не указана
д.Рогозно, Рогозянская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
22.01.1912 ст.
Бородичи, Кобринский район, Брестская область
Жениху 21 год | Невесте 21 год
Рождение ребёнка
08.12.1912 ст.
Дочь: Климук Анна Васильевна
Отец ребёнка: Климук Василий Андреевич
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно