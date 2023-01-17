Климук (Климук) Евдокия Венедиктовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климук (Климук) Евдокия Венедиктовна

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Место рождения

д.Рогозно, Рогозянская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Рождение
Неизвестно

Отец: Климук Венедикт известно

Мать: не указана

д.Рогозно, Рогозянская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
22.01.1912 ст.

Муж: Климук Василий Андреевич

Бородичи, Кобринский район, Брестская область
Жениху 21 год | Невесте 21 год
Рождение ребёнка
08.12.1912 ст.

Дочь: Климук Анна Васильевна

Отец ребёнка: Климук Василий Андреевич

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
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