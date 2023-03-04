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Марфа Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1771 г.р.

Дети

Около 1809 г.р.
Около 1813 г.р.
1815 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Иван Ильин

Отец ребёнка: Илья Иванов

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Мирон Ильин

Отец ребёнка: Илья Иванов

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Михайла Ильин

Отец ребёнка: Илья Иванов

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илья Иванов

Смерть
Неизвестно
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