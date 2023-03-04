Марфа Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Иван Ильин
Отец ребёнка: Илья Иванов
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Мирон Ильин
Отец ребёнка: Илья Иванов
Рождение ребёнка
1815
Сын: Михайла Ильин
Отец ребёнка: Илья Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Илья Иванов
Смерть
Неизвестно