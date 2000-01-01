Шихова Степанида Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смерти27.06.1782 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Ксения Петровна
Отец ребёнка: Шихов Пётр Никитин
д. Репные (Репинская)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шихов Пётр Никитин
д. Репные (Репинская)
1 брак
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
27.06.1782 ст.
д. Репные (Репинская)
1782г. (смерть 26 лет) МК Камещницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1011