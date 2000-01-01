Шихова Степанида Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШихова Степанида Никифорова

Шихова Степанида Никифорова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

27.06.1782 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1757 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Ксения Петровна

Отец ребёнка: Шихов Пётр Никитин

д. Репные (Репинская)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихов Пётр Никитин

д. Репные (Репинская)
1 брак
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
27.06.1782 ст.
д. Репные (Репинская)
1782г. (смерть 26 лет) МК Камещницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1011
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close