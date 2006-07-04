Салимгараев Ильгиз Бахтигараевич
Место рождения
Дата рождения07.05.1937
Дата смерти04.07.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.09.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Салимгараева Илия Шамилевна
Рождение ребёнка
10.05.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Салимгараева Илия Шамилевна
Смерть
04.07.2006