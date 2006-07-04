Салимгараев Ильгиз Бахтигараевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салимгараев Ильгиз Бахтигараевич

Место рождения

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

07.05.1937

Дата смерти

04.07.2006

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1908 г.р.

Жена

1937 г.р.

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1937

Отец: Салимгараев Бахтигарай Салимгараевич

Мать: Салимгараева Хусниямал Валиевна

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салимгараева Илия Шамилевна

Место жительства
Неизвестно
Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Салимгараева Илия Шамилевна

Рождение ребёнка
10.05.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Салимгараева Илия Шамилевна

Смерть
04.07.2006
Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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