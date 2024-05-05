Богомолова (Киселёва) Галина Дмитриевна
женский, родилась 24.11.1939
умерла 30.10.2021
ОтецКиселёв Дмитрий СемёновичОколо 21.09.1886 г.р.
МатьКиселёва (Новикова) Анастасия Ивановна11.11.1901 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1939
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
25.11.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лысов Владимир Николаевич
Смерть
30.10.2021