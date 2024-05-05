Богомолова (Киселёва) Галина Дмитриевна 24.11.1939 — найти родственников по фамилии на Familio

Богомолова (Киселёва) Галина Дмитриевна

Автор
ИБ
Бурунин И.

женский, родилась 24.11.1939

умерла 30.10.2021

Отец
Киселёв Дмитрий СемёновичОколо 21.09.1886 г.р.
Мать
Киселёва (Новикова) Анастасия Ивановна11.11.1901 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1939

Отец: Киселёв Дмитрий Семёнович

Мать: Киселёва (Новикова) Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
25.11.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лысов Владимир Николаевич

Смерть
30.10.2021

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