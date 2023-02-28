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Зиновьев Егор Спиридонович

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Казначеев Спиридон Зиновьевич

Мать: Казначеева Анисья Степановна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Елена Зиновьева

Мать ребёнка: Зиновьева Ксения Харитоновна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Зиновьев Андрей Егорович

Мать ребёнка: Зиновьева Ксения Харитоновна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Зиновьев Иван Егорович

Мать ребёнка: Зиновьева Ксения Харитоновна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Агафья Егоровна

Мать ребёнка: Зиновьева Ксения Харитоновна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Зиновьев Варфоломей Егорович

Мать ребёнка: Зиновьева Ксения Харитоновна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Зиновьев Степан Егорович

Мать ребёнка: Зиновьева Ксения Харитоновна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зиновьева Ксения Харитоновна

Смерть
Неизвестно
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