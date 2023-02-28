Зиновьев Егор Спиридонович
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Елена Зиновьева
Мать ребёнка: Зиновьева Ксения Харитоновна
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: Зиновьева Ксения Харитоновна
Рождение ребёнка
1783
Мать ребёнка: Зиновьева Ксения Харитоновна
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Агафья Егоровна
Мать ребёнка: Зиновьева Ксения Харитоновна
Рождение ребёнка
1791
Сын: Зиновьев Варфоломей Егорович
Мать ребёнка: Зиновьева Ксения Харитоновна
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Зиновьева Ксения Харитоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно