Кост Kost (Lagge Lacke) Альвина/Alwine
Место рождения
Дата рождения31.12.1902
Дата смерти08.12.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.12.1930
Дочь: Шек Scheck Alwine
Отец ребёнка: Кост Христофор Филиппович
Рождение ребёнка
12.03.1943
Отец ребёнка: Кост Христофор Филиппович
Смерть
08.12.1967
Караганда, Казахстан