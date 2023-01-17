Кост Kost (Lagge Lacke) Альвина/Alwine — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кост Kost (Lagge Lacke) Альвина/Alwine

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Место рождения

Виноградное, Одеська область

Дата рождения

31.12.1902

Дата смерти

08.12.1967

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Виноградное, Одеська область
Рождение ребёнка
21.12.1930

Дочь: Шек Scheck Alwine

Отец ребёнка: Кост Христофор Филиппович

Виноградное, Одеська область
Рождение ребёнка
12.03.1943

Сын: Кост Петр Христофорович

Отец ребёнка: Кост Христофор Филиппович

Виноградное, Одеська область
Смерть
08.12.1967
Караганда, Казахстан
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