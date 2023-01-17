Петрова Елена Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.2003
Дочь: Кликич Кристина Ильдаровна
Отец ребёнка: Кликич Ильдар Иванович
Рождение ребёнка
06.01.2018
Дочь: Кликич Елизавета Ильдаровна
Отец ребёнка: Кликич Ильдар Иванович
Бракосочетание
Неизвестно