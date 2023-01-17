Петрова Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетрова Елена Владимировна

Петрова Елена Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1978 г.р.

Дети

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.2003

Дочь: Кликич Кристина Ильдаровна

Отец ребёнка: Кликич Ильдар Иванович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.01.2018

Дочь: Кликич Елизавета Ильдаровна

Отец ребёнка: Кликич Ильдар Иванович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кликич Ильдар Иванович

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