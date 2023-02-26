Хвостикова Ерина дочь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хвостикова Ерина дочь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Сын: Хвостиков Федор сын

Отец ребёнка: Хвостиков Прокопий сын

Рождение ребёнка
1765

Сын: Хвостиков Яков сын

Отец ребёнка: Хвостиков Прокопий сын

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Елена сына

Отец ребёнка: Хвостиков Прокопий сын

Рождение ребёнка
1775

Сын: Хвостиков Василий сын

Отец ребёнка: Хвостиков Прокопий сын

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Просковья дочь

Отец ребёнка: Хвостиков Прокопий сын

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хвостиков Прокопий сын

Место жительства
Неизвестно
Венгеровка, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
Венгеровка, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
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