Хвостикова Ерина дочь
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Сын: Хвостиков Федор сын
Отец ребёнка: Хвостиков Прокопий сын
Рождение ребёнка
1765
Сын: Хвостиков Яков сын
Отец ребёнка: Хвостиков Прокопий сын
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Елена сына
Отец ребёнка: Хвостиков Прокопий сын
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Хвостиков Прокопий сын
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Просковья дочь
Отец ребёнка: Хвостиков Прокопий сын
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно