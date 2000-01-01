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Фёдор Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Пётр Алексеев

Мать: Авдотья Давыдова

Рождение ребёнка
1792

Сын: Иван Фёдоров

Мать ребёнка: Матрёна Яковлева

Рождение ребёнка
1794

Сын: Марка Фёдоров

Мать ребёнка: Матрёна Яковлева

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Марина Фёдорова

Мать ребёнка: Матрёна Яковлева

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Прасковья Фёдорова

Мать ребёнка: Матрёна Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрёна Яковлева

Смерть
Неизвестно
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