Фёдор Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Пётр Алексеев
Мать: Авдотья Давыдова
Рождение ребёнка
1792
Сын: Иван Фёдоров
Мать ребёнка: Матрёна Яковлева
Рождение ребёнка
1794
Сын: Марка Фёдоров
Мать ребёнка: Матрёна Яковлева
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Марина Фёдорова
Мать ребёнка: Матрёна Яковлева
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Прасковья Фёдорова
Мать ребёнка: Матрёна Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрёна Яковлева
Смерть
Неизвестно