Бойко Тимофей Саввич
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Бойко Савва Иванович
Мать: Бойко Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Бойко Агафия Ивановна
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Бойко Агафия Ивановна
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Степанида Тимофеевна
Мать ребёнка: Бойко Агафия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бойко Агафия Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно