Григорьев Петр Григорьевич
Место рожденияБрыковка, Сычевский район, Смоленской области
Дата рождения03.05.1950
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.07.1955
Аргуновский, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
04.04.1958
Рождение ребёнка
23.06.1960
Рождение ребёнка
08.03.1963
Смерть
Неизвестно