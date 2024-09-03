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Григорьев Петр Григорьевич

Место рождения

Брыковка, Сычевский район, Смоленской области

Дата рождения

03.05.1950

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Григорьева (Савченко) Евдокия Павловна

Аргуновский, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
04.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Григорьева (Савченко) Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
23.06.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Григорьева (Савченко) Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
08.03.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Григорьева (Савченко) Евдокия Павловна

Смерть
Неизвестно

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