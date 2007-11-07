Кузьмин Егор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмин Егор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1983 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.2007

Отец: не указан

Мать: Кузьмина Валентина Николаевна

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