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Смоляков Роман Спиридонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1854

Дата смерти

05.05.1892

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854

Отец: Смоляков Спиридон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1872

Сын: Смоляков Павел Романович

Мать ребёнка: Смолякова Мария Петровна

Бракосочетание
До 1872

Жена: Смолякова Мария Петровна

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Козлова Анастасия Романовна

Мать ребёнка: Смолякова Мария Петровна

Смерть
05.05.1892
Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Причина смерти: От простуды
Похороны
07.05.1892 ст.
Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
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