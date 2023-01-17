Смоляков Роман Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1854
Дата смерти05.05.1892
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854
Отец: Смоляков Спиридон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1872
Мать ребёнка: Смолякова Мария Петровна
Бракосочетание
До 1872
Жена: Смолякова Мария Петровна
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Козлова Анастасия Романовна
Мать ребёнка: Смолякова Мария Петровна
Смерть
05.05.1892
Причина смерти: От простуды
Похороны
07.05.1892 ст.