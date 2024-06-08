Aleksey Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиAleksey

Aleksey

Место рождения

Spiridonovka, Russia

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

1826 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Spiridonovka, Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Chirkunov Sergey

Мать ребёнка: не указана

Spiridonovka, Russia
Смерть
Неизвестно
Spiridonovka, Russia

Мы используем куки для улучшения работы сайта.