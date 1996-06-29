Адас (Теверовская) Ольга (Голда) Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адас (Теверовская) Ольга (Голда) Марковна

Место рождения

с. Ольшанка, Украина

Дата рождения

11.03.1904

Дата смерти

29.06.1996

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1904

Отец: Теверовский Марк

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1925

Муж: Адис Бенцион Гедальевич

Рождение ребёнка
11.03.1932

Сын: Адис Роман Бенционович

Отец ребёнка: Адис Бенцион Гедальевич

Эмиграция
10.11.1994
Смерть
29.06.1996

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