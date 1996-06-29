Адас (Теверовская) Ольга (Голда) Марковна
Место рожденияс. Ольшанка, Украина
Дата рождения11.03.1904
Дата смерти29.06.1996
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1904
Отец: Теверовский Марк
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1925
Рождение ребёнка
11.03.1932
Отец ребёнка: Адис Бенцион Гедальевич
Эмиграция
10.11.1994
Смерть
29.06.1996