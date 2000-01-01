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Таргариен Визерис
Таргариен Визерис
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
277
Дата смерти
298
Пол
Мужской
Отец
Таргариен Эйрис II
240 г.р.
Мать
Таргариен Рейла
243 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
277
Отец:
Таргариен Эйрис II
Мать:
Таргариен Рейла
Смерть
298
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