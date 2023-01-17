Ладанова (Мягинькова) Надежда Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ладанова (Мягинькова) Надежда Никифоровна

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Место рождения

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

08.09.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1923

Отец: Мякиньков Никифор Иванович

Мать: Мякинькова Агафья Никитична

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1940

Сын: Ладанов Геннадий Андреевич

Отец ребёнка: Ладанов Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
1942

Сын: Ладанов Геннадий Андреевич

Отец ребёнка: Ладанов Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
1943

Дочь: Ладанова Валентина Андреевна

Отец ребёнка: Ладанов Андрей Васильевич

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1944

Дочь: Ладанова Нина Андреевна

Отец ребёнка: Ладанов Андрей Васильевич

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
26.02.1946

Дочь: Ладанова Лидия Андреевна

Отец ребёнка: Ладанов Андрей Васильевич

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
02.06.1947

Дочь: Ладанова Антонина Андреевна

Отец ребёнка: Ладанов Андрей Васильевич

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1947

Сын: Ладанов Анатолий Андреевич

Отец ребёнка: Ладанов Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
18.01.1948

Дочь: Потапова Валентина Андреевна

Отец ребёнка: Ладанов Андрей Васильевич

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
26.07.1958

Дочь: Шепталина Тамара Андреевна

Отец ребёнка: Ладанов Андрей Васильевич

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ладанов Андрей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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