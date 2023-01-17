Ладанова (Мягинькова) Надежда Никифоровна
Место рождения
Дата рождения08.09.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1923
Рождение ребёнка
1940
Сын: Ладанов Геннадий Андреевич
Отец ребёнка: Ладанов Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1942
Сын: Ладанов Геннадий Андреевич
Отец ребёнка: Ладанов Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Ладанова Валентина Андреевна
Отец ребёнка: Ладанов Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1944
Дочь: Ладанова Нина Андреевна
Отец ребёнка: Ладанов Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
26.02.1946
Дочь: Ладанова Лидия Андреевна
Отец ребёнка: Ладанов Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
02.06.1947
Дочь: Ладанова Антонина Андреевна
Отец ребёнка: Ладанов Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1947
Сын: Ладанов Анатолий Андреевич
Отец ребёнка: Ладанов Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
18.01.1948
Дочь: Потапова Валентина Андреевна
Отец ребёнка: Ладанов Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
26.07.1958
Дочь: Шепталина Тамара Андреевна
Отец ребёнка: Ладанов Андрей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно