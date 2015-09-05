Иванова Нина Иосифовна
Место рожденияБеларусь, Могилевская обл. д. Лыково
Дата рождения26.09.1926
Дата смерти05.09.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1926
Отец: Левков Иосив
Мать: Левкова Евдокия
Беларусь, Могилевская обл. д. Лыково
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.07.1954
Сын: Иванов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Иванов Василий Софронович
Выгонощи
Смерть
05.09.2015
Беларусь, Ивацевичский р-н д. Козики