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Иванова Нина Иосифовна

Место рождения

Беларусь, Могилевская обл. д. Лыково

Дата рождения

26.09.1926

Дата смерти

05.09.2015

Пол

Женский

Добавил:

МЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1926

Отец: Левков Иосив

Мать: Левкова Евдокия

Беларусь, Могилевская обл. д. Лыково
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Василий Софронович

Рождение ребёнка
11.07.1954

Сын: Иванов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Иванов Василий Софронович

Выгонощи
Смерть
05.09.2015
Беларусь, Ивацевичский р-н д. Козики

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