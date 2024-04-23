Ефросинья Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смерти21.06.1898
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Игнатий Ивлевич
Мать: Ульяна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Матвеевич
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Елизавета Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Матвеевич
Рождение ребёнка
17.05.1853
Сын: Георгий Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Матвеевич
Рождение ребёнка
17.11.1854
Дочь: Степанида Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Матвеевич
Рождение ребёнка
28.06.1858
Дочь: Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Матвеевич
Рождение ребёнка
14.08.1870
Дочь: Василиса Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Матвеевич
Смерть
21.06.1898