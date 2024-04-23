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Ефросинья Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

21.06.1898

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Игнатий Ивлевич

Мать: Ульяна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Матвеевич

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Елизавета Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Матвеевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
17.05.1853

Сын: Георгий Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Матвеевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
17.11.1854

Дочь: Степанида Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Матвеевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
28.06.1858

Дочь: Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Матвеевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
14.08.1870

Дочь: Василиса Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Матвеевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
21.06.1898
Карпово, Нелидовский, Тверская область

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