Загоскин Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загоскин Михаил Николаевич

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Место рождения

Рамзай, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

25.07.1789

Дата смерти

05.07.1852

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рамзай, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
С 1789 по 1802
Рамзай, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
С 1802 по 1812
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1815 по 1822
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1822 по 1852
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
05.07.1852
Москва, город федерального значения Москва
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