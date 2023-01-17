Загоскин Михаил Николаевич
Место рождения
Дата рождения25.07.1789
Дата смерти05.07.1852
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1789 по 1802
Место жительства
С 1802 по 1812
Место жительства
С 1815 по 1822
Место жительства
С 1822 по 1852
Смерть
05.07.1852