Лузина Анжела Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лузина Анжела Владимировна

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Место рождения

Усть-Тым, Каргасокский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

25.08.1972

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1972

Отец: Лузин Владимир Ильич

Мать: Лузина Лидия Дмитриевна

Усть-Тым, Каргасокский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
07.05.1998

Дочь: Лузина Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Хрулев Иван Георгиевич

Усть-Тым, Каргасокский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
12.08.2005

Дочь: Лузина Софья Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Усть-Тым, Каргасокский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лузина Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Хрулев Иван Георгиевич

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