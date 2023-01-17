Лузина Анжела Владимировна
Место рождения
Дата рождения25.08.1972
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1972
Отец: Лузин Владимир Ильич
Мать: Лузина Лидия Дмитриевна
Рождение ребёнка
07.05.1998
Дочь: Лузина Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Хрулев Иван Георгиевич
Рождение ребёнка
12.08.2005
Дочь: Лузина Софья Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лузина Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Хрулев Иван Георгиевич